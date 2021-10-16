В школу в Энгельсе прибыла Росгвардия

Фото: Мой Энгельс

Сегодня, 16 октября, в энгельсской группе в социальной сети появилось сообщение о том, что в одной из школ сработала тревожная кнопка. На вызов прибыла Росгвардия.

Как пишет Галина Муреева в группе Мой Энгельс, инцидент произошел вчера, 15 октября. Вечером, когда занятия уже заканчивались, к главному входу в школу быстро подбежали двое сотрудников Росгвардии в масках и экипировке. Позже к ним присоедились еще двое правоохранителей.

- Все они остановились на вахте, сняли шлемы и разговаривали с вахтером. Тут немного отлегло на сердце, - пишет саратовчанка.

Когда сотрудники ведомства покидали школу, то объяснили, что случайно сработала тревожная кнопка.

Напомним, недавно саратовцев взбудоражило сообщение о предполагаемой стрельбе в одном из учебных заведений. Студенты в Саратове заподозрили одногруппника в подготовке к стрельбе в колледже.

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