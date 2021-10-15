Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 16:34

Михаил Исаев потребовал наказать заехавших в пешеходную зону автохамов

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 15 октября, глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать автохамов, заехавших на главную пешеходную зону города на машине. Мэр выразил возмущение инцидентом на своей странице в Инстаграм.

- Бульвар на Рахова – пешеходная зона, пользующаяся большой популярностью у горожан и гостей Саратова. Однако, нельзя злоупотреблять этим. Заезжать на машине на пешеходную зону – запрещено. Правила одни для всех. Поведение молодых людей могло привести к порче имущества и несло угрозу для гуляющих, - пишет Михаил Исаев.

Глава Саратова также отметил, что нарушители заклеили номерной знак.

ГИБДД уже начала проверку, нарушителей ищут.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.