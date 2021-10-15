Михаил Исаев потребовал наказать заехавших в пешеходную зону автохамов

Сегодня, 15 октября, глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать автохамов, заехавших на главную пешеходную зону города на машине. Мэр выразил возмущение инцидентом на своей странице в Инстаграм.

- Бульвар на Рахова – пешеходная зона, пользующаяся большой популярностью у горожан и гостей Саратова. Однако, нельзя злоупотреблять этим. Заезжать на машине на пешеходную зону – запрещено. Правила одни для всех. Поведение молодых людей могло привести к порче имущества и несло угрозу для гуляющих, - пишет Михаил Исаев.

Глава Саратова также отметил, что нарушители заклеили номерной знак.

ГИБДД уже начала проверку, нарушителей ищут.

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