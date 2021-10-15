В Аткарске торжественно перезахоронили останки солдата Великой Отечественной войны

Церемония перезахоронения

Сегодня, 15 октября 2021 года на Мичуринском кладбище в Аткарске прошла торжественная церемония перезахоронения останков солдата, погибшего в ходе боев во время Великой Отечественной войны. Его имя Николай Михайлович Любезнов.

Перезахоронен воин 1913 года рождения, уроженец Аткарска в Саратовской области. Его останки были обнаружены в ходе поисковых работ «Вахты памяти» в Крыме. Личность погибшего была установлена по солдатскому медальону.

В церемонии перезахоронения приняли участие родственники погибшего, глава Аткарского муниципального района Виктор Елин, председатель Саратовской областной организации ветеранов Евгений Усков и другие официальные лица.

Родственники поблагодарили Виктора Елина и поисковиков за их работу.

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