Жители Энгельса жалуются на подозрительный запах газа около пляжа

Фото: Мой Энгельс

Сегодня, 15 октября, в социальной сети появились сообщения от жителей Энгельса, которые жалуются на запах газа на улице.

В группе «Мой Энгельс» ВКонтакте пользователь с ником Соня Васильева пишет, что на набережной напротив пляжа чувствуются сильный запах газа.

- Пахнет давно, что немного волнует, - пишет саратовчанка.

Другой житель города подтвердил, что запах газа действительно есть и держится уже несколько дней.

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