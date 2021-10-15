Торговый комплекс в Саратове загорелся из-за дымившегося мусора

Фото от очевидца
Сегодня, 15 октября, в Ленинском районе Саратова произошел пожар, о котором КП-Саратов сообщили свидетели.
Инцидент произошел по адресу проспект Строителей, 24. Загорелся торговый комплекс «Астера» возле кинотеатра «Саратов». Очаг располагался около магазина FixPrice.
Как сообщают очевидцы, сначала что-то загорелось в мусорном контейнере, а затем пламя перекинулось на пластиковый фасад, который горел очень ярко и быстро.
Как подтвердили в ГУ МЧС региона площадь очага составила 40 квадратных метров, в 15:15 пожар был потушен.
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