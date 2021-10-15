Часть управляющих компаний Саратова отказалась подавать отопление в дома

Часть управляющих организаций Саратова перенесла включение отопления на более поздний срок, об этом сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».
Отопление не подается в дома по следующим адресам:
МКД ул. 1 Беговая, 6/12
МКД ул. Азина, 5
МКД ул. Азина, 11
МКД ул. Азина, 11/1
МКД проспект Кирова, 11 А
МКД проспект Кирова, 15
МКД проспект Кирова, 28
МКД проспект Кирова, 46
МКД проспект Кирова, 48
МКД проспект Кирова, 50
МКД ул. Дзержинского, 7/11
МКД ул. Зарубина, 180/182
МКД ул. Горького, 4А
МКД ул. Горького, 34
МКД ул. Горького, 37
МКД ул. Железнодорожная, 96 А
МКД Интернациональный проезд, 7
МКД ул. Киселева, 11
МКД ул. Киселёва, 12
МКД ул. Киселева, 13
МКД ул. Киселёва, 15
МКД ул. Киселёва, 36
МКД ул. Мичурина, 79а
МКД ул. Московская, 39
МКД ул. Мясницкая, 138
МКД ул. Мясницкий овраг, 108
МКД ул. Ленинградская, 11
МКД ул. Ленинградская, 14
МКД ул. Лунная, 18
МКД ул. Северная, 8
МКД ул. Советская, 30/32
МКД ул. Станция Саратов - 2.249
МКД ул. Степана Разина, 75
МКД ул. Рахова, 80/84
МКД ул. Рахова, 98/106
МКД ул. Октябрьская, 10/12
МКД ул. Октябрьская, 41
МКД ул. Посадского, 308
МКД проспект Энтузиастов, 74
МКД проспект Энтузиастов, 76
МКД проспект Энтузиастов, 78
МКД ул. Чернышевского, 118, кв.4
МКД ул. Чернышевского, 191
МКД ул. Чернышевского, 193
МКД ул. Шевченко, 28
МКД ул. Яблочкова, 9/26
МКД ул. Яблочкова, 28.
Дома по адресу ул. Московская, 129/133 и ул. Московская, 135/144 скоро подключат к сети.
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