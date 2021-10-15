Часть управляющих компаний Саратова отказалась подавать отопление в дома

Часть управляющих организаций Саратова перенесла включение отопления на более поздний срок, об этом сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Отопление не подается в дома по следующим адресам:

МКД ул. 1 Беговая, 6/12

МКД ул. Азина, 5

МКД ул. Азина, 11

МКД ул. Азина, 11/1

МКД проспект Кирова, 11 А

МКД проспект Кирова, 15

МКД проспект Кирова, 28

МКД проспект Кирова, 46

МКД проспект Кирова, 48

МКД проспект Кирова, 50

МКД ул. Дзержинского, 7/11

МКД ул. Зарубина, 180/182

МКД ул. Горького, 4А

МКД ул. Горького, 34

МКД ул. Горького, 37

МКД ул. Железнодорожная, 96 А

МКД Интернациональный проезд, 7

МКД ул. Киселева, 11

МКД ул. Киселёва, 12

МКД ул. Киселева, 13

МКД ул. Киселёва, 15

МКД ул. Киселёва, 36

МКД ул. Мичурина, 79а

МКД ул. Московская, 39

МКД ул. Мясницкая, 138

МКД ул. Мясницкий овраг, 108

МКД ул. Ленинградская, 11

МКД ул. Ленинградская, 14

МКД ул. Лунная, 18

МКД ул. Северная, 8

МКД ул. Советская, 30/32

МКД ул. Станция Саратов - 2.249

МКД ул. Степана Разина, 75

МКД ул. Рахова, 80/84

МКД ул. Рахова, 98/106

МКД ул. Октябрьская, 10/12

МКД ул. Октябрьская, 41

МКД ул. Посадского, 308

МКД проспект Энтузиастов, 74

МКД проспект Энтузиастов, 76

МКД проспект Энтузиастов, 78

МКД ул. Чернышевского, 118, кв.4

МКД ул. Чернышевского, 191

МКД ул. Чернышевского, 193

МКД ул. Шевченко, 28

МКД ул. Яблочкова, 9/26

МКД ул. Яблочкова, 28.

Дома по адресу ул. Московская, 129/133 и ул. Московская, 135/144 скоро подключат к сети.

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