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Общество15 октября 2021 14:28

Две улицы в Саратове остались без воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 14 октября, в Саратове проходит отключение воды на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу 1-й проезд Скоморохова,23. Прекращена подача холодной воды для абонентов 1-ого проезда Скоморохова, 17-25, улицы Большая Долинная.

Коммунальщики обещают завершить работы к 20:00.

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