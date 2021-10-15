Две улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 14 октября, в Саратове проходит отключение воды на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу 1-й проезд Скоморохова,23. Прекращена подача холодной воды для абонентов 1-ого проезда Скоморохова, 17-25, улицы Большая Долинная.

Коммунальщики обещают завершить работы к 20:00.

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