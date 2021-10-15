В Саратове и Балаково остаются без отопления поликлиника, объекты спорта и культуры

На сегодня, 15 октября, в Саратовской области еще остаются без отопления некоторые объекты спорта и культуры. Уже больше двух недель прошло с начала отопительного сезона, а без тепла еще остаются несколько объектов культуры, спорта и поликлиника. Это следует из сообщения Романа Бусаргина в Телеграм.

Без отопления остается 1 поликлиника, несколько учреждений культуры и спортивных сооружений. Подача тепла идет во все больницы, школы и детсады, а также организации дополнительного образования и соцучреждения, подведомственные министерству труда и социальной защиты области.

Всего отопление подано на 13767 объекта, включая 9268 жилых домов с центральным отоплением. В том числе 4247 домов в Саратове, 1403 в Энгельсском и 1192 в Балаковском районах.

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