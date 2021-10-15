Вандалом с кладбища в Балашове оказался подросток

Сегодня, 14 октября, стало известно, кто ответственен за акт вандализма на Поворинском кладбище в Балашове, где захоронено более двух тысяч красноармейцев. Об этом сообщает полиция города.

В результате проверки МВД выяснилось, что фонари на кладбище был несовершеннолетний житель Балашова.

На родителей хулигана оставлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Семья подростка на профилактическом учете в органах полиции ранее не числилась.

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