Вандалом с кладбища в Балашове оказался подросток

Сегодня, 14 октября, стало известно, кто ответственен за акт вандализма на Поворинском кладбище в Балашове, где захоронено более двух тысяч красноармейцев. Об этом сообщает полиция города.
В результате проверки МВД выяснилось, что фонари на кладбище был несовершеннолетний житель Балашова.
На родителей хулигана оставлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Семья подростка на профилактическом учете в органах полиции ранее не числилась.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.