Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт15 октября 2021 13:04

Саратовчанка Баира Кованова стала серебряным призером чемпионата России по быстрым шахматам

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жительница Саратовской области Баира Кованова стала серебряным призером чемпионата России по быстрым шахматам, об этом сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

В Сочи прошел личный чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования по швейцарской системе длились 11 туров. В мужском турнире приняли участие 217 шахматистов, включая 34 гроссмейстеров, а в женском было 95 участниц (7 гроссмейстеров).

Воспитанница спортивной школы по шахматам Баира Кованова завоевала серебряную медаль, набрав 8,5 очков. Тренирует спортсменку Павел Лобач.

Первое же место получила спортсменка из Санкт-Петербурга Алина Балаян, замкнула тройку лучших шахматистка из Москвы Маргарита Лысенко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.