Саратовчанка Баира Кованова стала серебряным призером чемпионата России по быстрым шахматам

Жительница Саратовской области Баира Кованова стала серебряным призером чемпионата России по быстрым шахматам, об этом сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

В Сочи прошел личный чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования по швейцарской системе длились 11 туров. В мужском турнире приняли участие 217 шахматистов, включая 34 гроссмейстеров, а в женском было 95 участниц (7 гроссмейстеров).

Воспитанница спортивной школы по шахматам Баира Кованова завоевала серебряную медаль, набрав 8,5 очков. Тренирует спортсменку Павел Лобач.

Первое же место получила спортсменка из Санкт-Петербурга Алина Балаян, замкнула тройку лучших шахматистка из Москвы Маргарита Лысенко.

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