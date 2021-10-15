Саратовский облизбирком изменил состав трех ТИК

В состав трех ТИК Саратовской области были внесены изменения, об этом стало известно на 184-м заседании избирательной комиссии Саратовской области.

Членом ТИК города Шиханы с правом решающего голоса назначен Владимир Заика.

От своих обязанностей были освобождены член ТИК Балаковского района Татьяна Огарцева, выступавшая от партии «Патриоты России», и член ТИК Фрунзенского района Саратова Дмитрий Данилович от партии ЛДПР. До 21 октября партии должны представить новые кандидатуры на эти места.

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