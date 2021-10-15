Через месяц в Саратове будет избран новый мэр

Через месяц в Саратове пройдут выборы нового главы города. Сейчас готовится конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, сам конкурс будет проведен 17 ноября.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы областного центра будет объявлен в соответствии со статьей 30 «Устава города Саратова», согласно которому, глава города «избирается гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий городской думы и возглавляет администрацию города».

В состав конкурсной комиссии войдут депутаты Дмитрий Кудинов, Елена Злобнова, Александр Бондаренко, Александр Белов, Вячеслав Тарасов, Сергей Агапов, Максим Самсонов, Марс Хаметов и Никита Григорьевский. Еще девятерых членов комиссии назначит губернатор Валерий Радаев.

Поправка о проведении конкурса 17 ноября была внесена депутатом Еленой Злобновой.

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