Саратовец отделался штрафом в 3 тысячи рублей за 115 бутылок контрафакта

Судебные приставы конфисковали более двух тысяч бутылок контрафактного алкоголя у жителя Саратова, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Ленинском районе. 34-летний местный житель перевозил на своем автомобиле немаркированную алкогольную продукцию. Всего было обнаружено 2300 бутылок. На нарушителя был составлен административный протокол.

Суд назначил правонарушителю наказание три тысячи рублей штрафа. алкоголь конфисковали. Приставы передали изъятое в Росспиртпром для последующего уничтожения.

Стоит отметить, что распространение контрафактного алкоголя может иметь тяжелые последствия. В Оренбургской области из-за него недавно погибли 34 человека. Всего отравились 67 человек. Сиротами остались 12 детей.

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