Почти тысяча жителей Саратова заразилась коронавирусом за неделю

Карта распространения COVID-19 в Саратовской области
Сегодня, 15 октября, оперштаб опубликовал новую коронавирусную карту Саратовской области.
Как сообщают специалисты, за неделю с 8 по 15 октября в Саратове диагноз коронавирус подтвердился почти у тысячи человек: плюс 992 случая. Лидерами по приросту заражений также стали Энгельс: еще 290 случаев, Балаковский и Балашовский районы, где чуть менее 200 зараженных.
Меньше всего зараженныхприбавили, Романовский, Краснопартизанский и Калининский районы.
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