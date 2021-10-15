В Саратове аварии помешали движению трех трамвайных маршрутов

Сегодня, 15 октября, в Саратове было прервано движение по одному из трамвайных маршрутов, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 11:20 было прекращено движение трамваев по маршруту №10. Остановка произошла на кольце «Октябрьский посёлок».

Причиной сбоя стала автомобильная авария в районе путей.

В 11:54 было прервано движение трамваев маршрутов №3 и 11 на пересечении улиц Астраханской и Зарубина, причиной также стало ДТП.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до ул. Осипова.

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