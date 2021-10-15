В Саратове на сутки без воды останутся тысячи людей

В предстоящий вторник, 19 октября, в Саратове бе6з воды останутся тысячи людей, об этом предупреждает ООО «КВС».
Запланирован ввод в эксплуатацию нового участка водопровода d500 мм в Трудовом переулке (II этап). В связи с этим, с 5:00 до 4:30 следующего дня, 20 октября будет проведено плановое отключение водовода d400 мм.
19 октября без холодной воды остаются:
1-й Мичуринский проезд;
1-я Фильтровая;
Фильтровая;
Трудовой переулок;
Волочаевский проезд;
Духосошественская площадь;
Комсомольская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Малая Горная (дома №№40/54 и 61/77);
Малая Затонская;
Малая Соляная;
Большая Горная (от ул. Веселая до ул. Мясницкая);
Вознесенская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Мичурина (от ул. Малая Горная до ул. Фильтровая);
Мясницкая (от ул. Большая Горная до ул. Соколовая);
Некрасова (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Октябрьская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);
Посадского (от ул. Вознесенская до ул. Радищева);
Симбирская (дом №36);
Соборная (от ул. Посадского до ул. Большая Горная);
Соколовая (от ул. Чернышевского до ул. Радищева);
Чернышевского (от ул. Соколовая до ул. Фильтровая).
Трудовой переулок;
Фильтровая;
Радищева (дома №№64, 66, 68, 89);
Подвоз воды пройдет по заявкам районной администрации.
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