В Саратове на сутки без воды останутся тысячи людей

В предстоящий вторник, 19 октября, в Саратове бе6з воды останутся тысячи людей, об этом предупреждает ООО «КВС».

Запланирован ввод в эксплуатацию нового участка водопровода d500 мм в Трудовом переулке (II этап). В связи с этим, с 5:00 до 4:30 следующего дня, 20 октября будет проведено плановое отключение водовода d400 мм.

19 октября без холодной воды остаются:

1-й Мичуринский проезд;

1-я Фильтровая;

Фильтровая;

Трудовой переулок;

Волочаевский проезд;

Духосошественская площадь;

Комсомольская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);

Малая Горная (дома №№40/54 и 61/77);

Малая Затонская;

Малая Соляная;

Большая Горная (от ул. Веселая до ул. Мясницкая);

Вознесенская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);

Мичурина (от ул. Малая Горная до ул. Фильтровая);

Мясницкая (от ул. Большая Горная до ул. Соколовая);

Некрасова (от ул. Посадского до ул. Соколовая);

Октябрьская (от ул. Посадского до ул. Соколовая);

Посадского (от ул. Вознесенская до ул. Радищева);

Симбирская (дом №36);

Соборная (от ул. Посадского до ул. Большая Горная);

Соколовая (от ул. Чернышевского до ул. Радищева);

Чернышевского (от ул. Соколовая до ул. Фильтровая).

Трудовой переулок;

Фильтровая;

Радищева (дома №№64, 66, 68, 89);

Подвоз воды пройдет по заявкам районной администрации.

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