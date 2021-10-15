Частный дом в Энгельсе обгорел из-за неисправной проводки

Фото с пожара в Энгельсе

Вчера, 14 октября, в Энгельсе произошел пожар, в результате которого пострадал частный дом, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

В 16:57 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме на 2-ом Цветочном переулке. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На предоставленных кадрах видно, что огонь уничтожил различные инструменты: бензопилу, бур и т.д.

На тушение выезжали три пожарных расчета.

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