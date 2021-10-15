В Саратовской области закрыты 15 школ из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 15 октября, в Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса и ОРВИ закрыты 15 школ.

На карантин по коронавирусу отправлены два детских сада, школа № 6 в Аткарске, а также 16 классов в 10 школах и 44 группы в 35 детских садах и Саратовский техникум электроники и машиностроения.

На дистанционный режим из-за угрозы ОРВИ и гриппом 14 школ, два детских сада Калининского района, а также 53 класса в 18 школах и 13 групп в восьми детских садах.

В семи ВУЗах области заболели новой коронавирусной инфекцией 462 студента и 154 сотрудника. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4049 студентов 206 групп.

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