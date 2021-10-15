В Саратове после пожара в заброшенном доме найдено тело неизвестного мужчины

Пожар в Октябрьском районе Саратова
Вчера, 14 октября, в Саратове произошел пожар, жертвой которого, предположительно, стал неизвестный мужчина.
Сообщение дежурному было зафиксировано в 23:16. Поступил сигнал о пожаре в нежилом доме на улице Рабочей в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В зоне горения было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. На тушение выезжали шесть пожарных расчетов, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.