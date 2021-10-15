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Происшествия15 октября 2021 10:15

В Балашове следственный комитет расследует случай вандализма на кладбище

Вандалы покусились на могилы красноармейцев
Наталия Калинина
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Следственный комитет проводит проверку сообщений об акте вандализма на кладбище в Балашове, где захоронены солдаты. Эта информация была опубликована в СМИ.

По данным СМИ, 13 октября на Поворинском кладбище в Балашове, где захоронено более двух тысяч красноармейцев, неизвестные лица сломали около десяти светильников.

Сейчас по данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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