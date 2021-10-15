Балаковец выращивал под гаражом коноплю на продажу

В Балакове Саратовской области задержали выращивающего коноплю мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Оперативники выяснили, что 44-летний балаковец выращивал наркосодержащие растения в тайнике под гаражом.

- Мужчина оборудовал несколько отсеков с мини-оранжереями, оснастив каждую принудительной вентиляцией воздуха, а также фитолампами, которые обеспечивали необходимую температуру, - говорится в сообщении.

Изъяли 205 кустов конопли и 454 грамма высушенных листьев. Выращенное горожанин хотел продать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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