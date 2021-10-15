Кондитер засудил Облводоресурс за плохую воду в Пугачеве

Предприниматель из Пугачева обратился в прокуратуру с требованием разобраться с качеством услуг по водоснабжению, которые ему предоставляет ГУП СО «Облводоресурс»

Бизнесмен занимается изготовлением кондитерских изделий. Он сообщил, что водоснабжающей организацией в 2021 году производилось пять отключений водоснабжения, из них три плановых и два внеплановых, о чем абоненты заранее не уведомлялись. Более того, лабораторный анализ проб воды из производственного цеха предпринимателя показал, что вода не соответствует санитарным нормам.

В связи с выявленными нарушениями ГУП СО «Облводоресурс» привлечено к административной ответственности.

Кроме того, ведомством руководителю предприятия внесено представление после которого были приняты меры для устранения нарушений. Организация заменила два участка трубы, после чего качество воды улучшилось, а аварий стало меньше. Повторный отбор проб воды показал, что вода соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

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