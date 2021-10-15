В Балашове похоронили погибшего в авиакатастрофе в Татарстане пилота

Разбившегося в авиакатастрофе в Татарстане пилота похоронили в Балашове. Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, в республике Татарстан.

Около города Мензелинск потерпел крушение легкомоторный самолет с парашютистами. Жертвами авиакатастрофы стали 16 человек. В их числе пилот самолета, уроженец Балашова Михаил Беляев.

Беляев закончил Балашовское летное училище. Он жил и служил в республике Татарстан. Похороны Беляева прошли во вторник, 12 октября, в его родном городе, о чем сообщает ГУ МЧС. Психологи управления также оказали поддержку родственникам погибшего.

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