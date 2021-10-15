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Происшествия15 октября 2021 9:15

Птичий грипп выявлен в Саратовской области

Зараженные трупы кур нашли в хозяйстве Краснопартизанского района
Источник:kp.ru
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В Саратовской области обнаружена вспышка птичьего гриппа. О регистрации гриппа птиц в личном подсобном хозяйстве Краснопартизанского района сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

РНК вируса выявлено 14 октября в личном подсобном хозяйстве жителя села Толстовка. Специалисты Саратовской межобластной ветеринарной лабораторией провели анализ отобранных проб с трупов кур, которые обнаружены здесь.

Сейчас Россельхознадзор и специалисты областной государственной ветеринарной службы проводят неотложные мероприятия по ликвидации инфекции. В ближайшее время будет установлен карантин.