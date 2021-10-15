Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 386 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 386 человек. Это очередной рекорд с начала пандемии.

Всего в регионе зарегистрированы 93 974 случая. Выписались с начала пандемии 84 554 человек, за сутки – 206.

В Саратове нашли 151 новых случаев, в Энгельсском районе – 48, а в Балаковском – 29. Среди заболевших 20 детей до шести лет, 23 – от семи до 14-ти, 18 подростков – 15-19-ти и 119 человек старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 237 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 четверо саратовцев.

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