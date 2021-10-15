Президент СГУ Леонид Коссович отмечает день рождения

Леонид Коссович

Сегодня, 15 октября, президент СГУ Леонид Коссович отмечает 73-й день рождения.

Коссович родился в Саратове. Сначала закончил «Тринашку» (ныне ФТЛ№1), а потом мехмат СГУ. Доктор физико-математических наук. В 1991 году стал профессором кафедры математической теории упругости и биомеханики.

В СГУ Коссович прошел путь от ассистента до ректора (с 2003 по 2013). Член Экспертного совета председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России. Почетный работник высшего образования, член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии наук высшей школы, почетный приглашенный профессор Брюнельского университета.

Награды: Орден Дружбы, почетная грамота спикера Госдумы, благодарственное письмо полномочного представителя президента России в ПФО.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.