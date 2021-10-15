В центре Саратова на пожаре в заброшенном доме погиб человек

Место осмотрел следователь Фото: СУ СКР по Саратовской области

Этой ночью, с 14 на 15 октября, в заброшенном доме на Рабочей в огне погиб человек. Следователи Октябрьского района Саратова начали проверку.

По предварительным данным, прибыв на место, пожарные потушили огонь. После этого в здании нашли сильно обгоревшее тело неизвестного.

Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас устанавливают личность погибшего.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления причины смерти погибшего человека проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального СК.

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