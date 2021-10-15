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Происшествия15 октября 2021 7:24

В Саратове задержали хозяина квартиры, который зарезал гостя

Задержанный признался в убийстве
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ранее судимый 48-летний житель Кировского района Саратова признался в убийстве своего гостя.

В квартире одного из домов по улице Соколовая вечером 13 октября обнаружился труп 46-летнего мужчины. Следователи СУ СКР по региону вместе с судмедэкспертом насчитали на теле погибшего четыре колото-резаных ранения в области груди.

По подозрению в убийстве при содействии сотрудников Росгвардии задержан 48-летний ранее судимый хозяин жилища.

В ходе следственных действий и допроса он признался в совершенном убийстве. Решается вопрос заключении его под стражу.