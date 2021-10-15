В Саратовскую область пришло похолодание

Специалисты Приволжского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 15 октября.

В области будет облачно с прояснениями. Ветер веет с юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы – до 13 м/с. Температура колеблется от 13 до 18 градусов тепла, в северной половине региона опустится до +8°С.

Ночью по Левобережью прошли небольшие дожди. Ветра почти не было, термометры показывали от нуля до 5 градусов тепла, при прояснении – до -5°С.

В Саратове к 10 утра обещают +10°С. Днём температура поднимется до +12°С, а к ночи опустится до +6С. Ветер западный – от 1 до 5 метров в секунду. Значительная облачность.

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