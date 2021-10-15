Под Саратовом лесоруба убило деревом

Мужчина погиб при валке сухих деревьев Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчину убило свалившейся с дерева веткой в Новобурасском районе. Таковы предварительные выводы в начале проверки, которую проводит Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области после гибели 43-летнего лесоруба.

Уже установлено, что двое жителей села Липовка Базарно-Карабулакского района 14 октября на основании заключенного с ними договора проводили рубку деревьев в лесополосе вдоль автодороги «Новые Бурасы – поселок Динамовский» в пяти километрах от поселка Бурасы. К работе они привлекли своего 43-летнего знакомого.

- В процессе проведения работ с одного из высохших деревьев, которое не подвергалось рубке, обрушилась ветка, ствол которой попал 43-летнему мужчине в область шеи. От полученной травмы пострадавший скончался на месте, - рассказали подробности проишествия в областном Следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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