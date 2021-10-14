В Саратовской области ищут родственников дезориентированного мужчины из Иваново

Ориентировку разместили в группе поисковиков в соцсети

В Саратовской области ищут родственников попавшего в Ивановскую больницу мужчины. Об этом пишут в своём сообществе в соцсети волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

С 7 октября 68-летний Орлов Януш Иванович находится в медучреждении. Его приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Из отличительных особенностей – борода. Когда мужчину нашли, на нем были серый свитер и черные брюки. Януш не ориентируется в пространстве.

Если вам что-то известно о родственниках этого мужчины сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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