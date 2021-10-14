В Саратовской области осудили педофила, надругавшегося над 5-летней падчерицей

Суд приговорил 36-летнего жителя Саратовской области к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что несколько лет развращал и насиловал падчерицу. Когда это началось, девочке было только пять лет.

По данным следствия, мужчина жил вместе с женой и её ныне 15-летней дочерью от первого брака. Когда девочке было пять лет, семья проживала во Владимирской области. Зимой 2011 года, ночью, мужчина совершил в отношении падчерицы насильственные действия.

Позже пара с ребенком переехали в Балашов. Там, в промежутке времени с лета 2012 года по июль 2020 произошло ещё несколько аналогичных инцидентов. Более того, отчим изнасиловал девочку.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства.

Свою вину подсудимый не признал.