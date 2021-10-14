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Общество14 октября 2021 14:02

Многодетные семьи Саратовской области смогут получить 206 тысяч рублей вместо земли

Идет работа над поправками в закон
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 14 октября, в Саратовской областной думе проходит заседание рабочей группы комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Идет обсуждение поправок в закон о предоставлении многодетным бесплатных земельных участков.

Депутат Ольга Болякина рассказала, что проект подразумевает предоставление льготополучателям права заменить участок на единоразовую выплату в 206 тысяч рублей. Таким образом, объяснила парламентарий, семьи смогут потратить сумму на ремонт, оплату ипотеки или иное улучшение жилищных условий.

На реализацию проекта планируют заложить 86 млн рублей. Законопроект приняли и передали на комитет.

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