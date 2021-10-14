С начала вакцинации от коронавируса в Саратовской области умерли 34 пациента с прививкой

От коронавируса в Саратовской области скончались 34 человека, которые успели получить часть или полный цикл уколов вакцины. Среди погибших 16 женщин и 18 мужчин, большая часть из них – 27 человек – были старше 60 лет. Также умер один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, четверо – в возрасте от 40 до 49 лет, двое – от 50 до 59 лет. Четверо скончавшихся успели получить только первую дозу вакцины.

Об этом рассказал на брифинге 14 октября первый замминистра Станислав Шувалов.

- В 33 случаях у скончавшихся пациентов с прививкой от коронавируса была тяжелая сопутствующая патология - либо сердечно-сосудистой системы или почек, - отметил Шувалов.

Он также подтвердил, что люди начали видеть опасность риска жизни без вакинации.

- Вместо 2-3 тысяч прививок в сутки вчера в Саратовской области привились уже 6 тысяч. Но этого по-прежнему мало, призываем всех привиться, кто еще не сделал этого, - сказал Станислав Шувалов.

Напомним, всего в Саратовской области от коронавируса умерли уже 3415 человек.