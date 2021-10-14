В Саратове в благодарность врачам открыли стелу «Открытое сердце»

У первой горбольницы открыли стелу Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 14 октября, у первой городской больницы Саратова открыли посвященную медицинским работникам стелу «Открытое сердце».

- Памятник появился в знак благодарности за каждодневный гуманный труд врачей и всего медперсонала. Он выглядит как столб, стоящий на земном шаре. Вверху находится сердце, внизу - тюльпаны, - прокомментировали в региональном минздраве.

Врачей благодарят за их труд Фото: Дарья Васенина

В открытии стелы участвовали: зампред регионального правительства Роман Грибов, министр здравоохранения Олег Костин, председатель общественной палаты Борис Шинчук, зампред областной думы Алексей Антонов, общественница Наталия Королькова, депутат облдумы Дмитрий Кудинов, главврач больницы имени Гордеева Евгений Ковалев и начальник управления ветеринарии Алексей Молчанов.

В мероприятии участвовали врачи и чиновники

- Очень важно было установить стелу, чтобы оценить труд людей, - сказали на открытии, поблагодарив врачей за их труд в непростую эпоху пандемии.

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