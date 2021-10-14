Коронавирусом с начала пандемии в Саратовской области заразились 1376 беременных

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С 1 января 2021 года в Саратовской области госпитализировали 496 беременных, Сегодня в ковидных стационарах 58 таких женщин, семь из них в тяжелом состоянии, 11 - в удовлетворительном. На дому наблюдается 96 болеющих коронавирусом беременных.

Об этом в ходе брифинга 14 октября рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Всего с начала пандемии в Саратовской области зафиксирован 1651 случай коронавируса у пациенток гинекологического профиля, в том числе 1376 у беременных.

За прошлый год было 512 случаев заражения беременных.

Всего с начала пандемии 740 пациенток этого профиля были госпитализированы, в том числе 592 беременных.

- Вирус особо сильно поражает их, мы работаем с каждой, чтобы уговорить соблюдать самоизоляции. Всех призываем вакцинироваться, тех, кто планирует и тех, у кого уже можно делать вакцинацию по медицинским показателям.

Но в ряде случаев справиться с этой болезнью у беременных не удается. Лучше предупредить, чем лечить, - сказал Станислав Шувалов.

Напомним, вчера в Саратовской области скончалась еще одна зараженная коронавирусом 26-летняя беременная женщина. Ребенка также спасти не удалось.