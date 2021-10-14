От коронавируса в Саратове умерла 26-летняя беременная

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области умерли еще 22 человека.

По данным областного минздрава, скончались одиннадцать мужчин и одиннадцать женщин в возрасте от 26 до 91 года. В том числе, 26-летняя беременная женщина.

- Женщина 26 лет, беременная, находилась на лечении в стационаре 20 суток, двустороння полисегментарная пневмония осложнилась отеком легких, дыхательной недостаточностью. Ребенка спасти также не удалось, погиб внутриутробно, - уточнили в министерстве.

В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 986 человек