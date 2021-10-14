В Энгельсе устроили погоню за пьяным гонщиком на «бешенной табуретке»

Смотреть видеосюжет Погоня за Окой в Саратове

В Энгельсе сотрудниками ГИБДД после непродолжительной погони задержан нетрезвый водитель, не имевший права управления транспортным средством.

Водитель на «Оке» едва не сбил полицейского, который попытался остановить автомобиль для проверки документов.

После непродолжительной погони, когда водитель малолитражки выжимал все силы из авто, чтобы уйти от иномарок полиции, «Ока» врезалась в столб.

Водителя достали, он не пострадал. Выяснилось, что прав у него нет, потому что ранее он уже был наказан за вождение в пьяном виде. Зато в наличии была заметная степень опьянения. Теперь молодому гонщику «бешенной табуретки» грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде.