В Саратовской области 15 школ закрыты из-за ОРВИ и одна - из-за коронавируса

В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией закрыты МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка, 146 воспитанников и четыре сотрудника), МОУ «ООШ № 6 г. Аткарск», Аткарского района (147 учащихся и 11 педагогов)

Частично закрыты 14 классов в 10-ти школах (Аткарский – 5, Балашовский – 4, Петровский – 1), 49 групп в 36-ти детских садах (Аткарский - 2, Балашовский – 1, г. Саратов – 33), 8 групп в 4-х профорганизациях (Аткарский – 1, Балашовский – 1, г. Саратов – 2).

По данным регионального минздрава, из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты 15 школ (Александрово-Гайский – 1, Балашовский – 1, Балтайский – 3, Воскресенский – 1, Ивантеевский – 3, Калининский – 4, Петровский – 1, Турковский – 1), два детских сада Калининского района.

Из-за ОРВИ и гриппа частично закрыты 52 класса в 19-ти школах 15 групп в 7-ми детских садах.

В ВУЗах области заболевших новой коронавирусной инфекцией студентов сегодня 461 человек. Наибольшее количество - в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского – 160 студентов, заболевших сотрудников вузов – 151 человек.

В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4037 студентов 208 групп.