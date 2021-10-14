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Общество14 октября 2021 10:25

В Саратове при мэрии создана новая дирекция по транспорту и дорогам

Возглавил новую структуру поработавший ранее в городской власти Николай Годунов
Источник:kp.ru
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В Саратове официально зарегистрировано МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности».

Создание такой структуры инициировал глава администрации Саратова Михаил Исаев для «более жесткого контроля и качественной подготовкой».

- Казенное учреждение будет создано за счет оптимизации других предприятий, все должности в нем будут технические, - сообщил Исаев в своем Инстаграм.

До сих пор большей частью этих вопросов занимался Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации.

Возглавил организацию бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Николаевич Годунов.

В 2019 году бывший руководитель "Городского центра размещения рекламы" Николай Годунов был признан судом виновным в превышении должностных полномочий. Его обвиняли в незаконном сносе торговых рядов весной 2012 года на улице Радищева.

Ему назначили наказание в виде запрета занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на два года.

Срок наказания истек, Годунов снова в структуре мэрии.