Упреки в пьянстве привели к убийству в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор жителю Заводского района Саратова, который устав от упреков в пьянстве избил и задушил свою сожительницу.

Как расссказали в региональном СУ СКР, 36-летнего местного жителя признали виновным в убийстве и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло 3 марта 2021 года в квартире дома по улице Заречной. После упреков в пьянстве, мужчина повалил вернувшуюся с работы женщину на кровать и задушил.

- Осознав, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он вынес ее тело на балкон, а сам позвонил ее родственникам и сообщил о совершенном, после чего покинул место происшествия и решил скрыться от правоохранительных органов. С этой целью он сжег собственный паспорт, - рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.