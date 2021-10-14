Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 378 человек

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 378 человек. Это очередной рекорд с начала пандемии.
Всего в регионе зарегистрированы 93 588 случаев. Выписались с начала пандемии свыше 84 348 человек, за сутки – 197.
В Саратове нашли 147 новых случаев, в Энгельсском районе – 45, а в Балаковском – 27. Среди заболевших 26 детей до шести лет, 19 – от семи до 14-ти, 18 подростков – 15-19-ти и 121 человек старше 60-ти лет.
С пневмонией поступили 189 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.