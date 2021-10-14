Два поселка и восемь улиц Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 14 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Ленинском районе для работ на Малой Елшанской, 18 примерно до 8 вечера ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от Учительской до Магистральной, а также Учительской, Таганрогской и Таганрогского проезда.

А в Заводском для устранения повреждений на коммуникациях поселка Тепличный ориентировочно до 4 часов дня отключили воду в квадрате улиц Парковая – Химическая – Маркина – Лесная, а также в поселках Тепличный и Калашниково.

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