Энгельсские оперативники ГИБДД вычислили виновника смертельной аварии

Вчера, 13 октября, в Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 16:11у дома №66 на Советской в селе Кирово сначала неустановленный водитель сбил 63-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в машине «скорой помощи».

Оперативники нашли виновника аварии. Им оказался 58-летний водитель «ВАЗ-2106».

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