Жительница Саратова жалуется на опасную парковку на набережной

Фото выложили в сеть

Сегодня, 14 октября, жительница Саратова пожаловалась в одном из городских сообществ в соцсети на парковку у нового пляжа. Свои слова девушка подкрепила фото.

Горожанка пишет, что на парковке нет разметки и ограждений, из-за чего саратовцы даже при низкой заполненности парковки паркуются как можно ближе к дороге, чем, по мнению девушки, приводят к образованию узкого проезда для одного автомобиля вместо просторного – для двух.

- По итогу, вместо просторного разъезда для двух автомобилей получаем протискивающийся один. Добавим к этому неприспособленность правой части пешеходной зоны для маломобильных слоев населения и получаем аварийно опасную ситуацию, - считает горожанка.

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