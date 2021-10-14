В Балашовском районе горела трава

Горела трава Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 13 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошел природный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Днем пожарные получили сигнал об огне в населенном пункте Тростянский Луг. Горела трава.

На тушение отправили пять расчетов МЧС, а также технику лесхоза и администрации.

В 17:12 огонь локализовали.

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