В Балашовском районе горела трава

Горела трава
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 13 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошел природный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Днем пожарные получили сигнал об огне в населенном пункте Тростянский Луг. Горела трава.
На тушение отправили пять расчетов МЧС, а также технику лесхоза и администрации.
В 17:12 огонь локализовали.
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