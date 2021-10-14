В Духовницком районе трактор переехал мужчину

Трактор задним ходом наехал на мужчину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Григорьевка Духовницкого района Саратовской области произошел смертельный несчастный случай.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 53 года, он трудился охранником в коммерческой организации.

ЧП случилось в селе Духовницкого района Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 13 октября на него задним ходом во время уборки зерна наехал трактор, которым управлял 45-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали, но он вскоре скончался.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.