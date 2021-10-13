В Саратовской области ликвидированы отделения четырех политических партий

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В Саратовской области ликвидированы четыре региональных отделения всероссийских политических партий. Больше не действуют в области отделения партий «ЗА ПРАВДУ», «Интернациональная партия России», «Партия Социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу», «Гражданская сила».

Об этом со ссылкой на данные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области сообщили в облизбиркоме.

Реготделения ликвидированы на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Всего по сведениям Минюста в Саратовской области на 1 октября 2021 года зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий.