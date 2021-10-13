Сегодня, 13 октября, в Саратове три улицы остались без воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Начались сварочные работы на городском водопроводе по адресу Благодарова, 13. До их завершения прекращена подача воды на три улицы: Благодарова, 3, 5а, 5б, 7а, 9, 11, 13; 3-я Степная, 19, 19а, 4б, 8а, 8б; Буровая, 11, 13, 15.

Завершить ремонт коммунальщики планирую к 17:00.

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