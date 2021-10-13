Сегодня, 13 октября, в правительстве Саратовской области прошла пресс-конференция управления по ветеринарии. Как сообщил начальник управления Алексей Молчанов, в Саратовской области планируют открыть три новых приюта для животных.

- За 2021 год произведено более 353 тысяч вакцинаций сельскохозяйственных животных, 51 тысячи собак и более 41 тысячи кошек. К 2022 году планируется обеспечить 100% охват, проинформировал представитель ведомства.

- Сейчас в Саратовской области работают девять приютов для бродячих животных. В трех районах области – Аткарском, Ершовском и Балаковском – планируется создать приюты для животных, которые также будут заниматься отловом, стерилизацией и реабилитацией животных, - заявил Алексей Молчанов.

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